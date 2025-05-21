Над российскими регионами сбили 159 беспилотников. Военная операция, день 1183-й

9:29 ❗️ ВСУ пытаются двигаться в сторону российской границы, сообщил Владимир Путин.
9:21 Путин поддержал выделение средств на ремонт домов в Курской области, пришедших в негодность в период эвакуации.
9:13 Путин поручил увеличить группировку разминирования в Курской области, чтобы люди как можно быстрее могли вернуться домой.
9:06 Путин в ходе поездки в Курскую область посетил строящуюся АЭС и провел в Курчатове совещание с руководителями муниципалитетов, сообщили в Кремле.
9:01 Разрушение ВСУ памятников времен Второй мировой показывает, что РФ воюет с неонацистами — Путин.
8:57 Президент России Владимир Путин посетил Курскую область и провел там встречу с волонтерами.
8:46 Президент США Дональд Трамп после разговора с Путиным сообщил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому и европейским лидерам, что Россия и Украина должны будут найти выход из военного конфликта самостоятельно, сообщает The New York Times со ссылкой на шесть источников.
8:34 США выступают против включения пунктов о поддержке Киева в заявление встречи глав минфинов G7, не хотят называть действия России на Украине «незаконными», пишет Politico.
8:25 США считают главной преградой для мира на Украине требование России признать контроль над регионами, на которые «она не имеет законных прав», а Украина не может вернуть их силой. Госсекретарь Марко Рубио подчеркнул, что в основе сформировавшегося тупика на переговорах — несовместимость требований сторон.
8:18 Папа римский Лев XIV подтвердил готовность принять переговоры Москвы и Киева в Ватикане, после того, как об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает правительство Италии.
8:15.
8:09 ? Средства ПВО с 4:00 до 8:00 сбили еще 32 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны. 16 БПЛА были уничтожены над Орловской областью, 10 — над Брянской, еще шесть — над Курской.
8:04 ? Средства ПВО за ночь сбили 127 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.
41 дрон был сбит над Брянской областью, 37 — над Орловской, 31 — над Курской, шесть — над Московской, пять — над Владимирской, три — над Рязанской, по одному — над Белгородской, Тульской, Калужской областями и акваторией Черного моря.
8:01 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1183-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.