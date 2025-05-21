Над российскими регионами сбили 159 беспилотников. Военная операция, день 1183-й

Средства ПВО за 12 часов уничтожили над регионами России 159 беспилотников. Папа Римский Лев XIV подтвердил готовность принять переговоры Москвы и Киева в Ватикане. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон считает главной преградой для мира на Украине требование России признать контроль над регионами, на которые «она не имеет законных прав», а Киев не может вернуть силой потерянные территории. «Газета.Ru» ведет хронику событий.