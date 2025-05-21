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Нардеп Безуглая поинтересовалась у Зеленского, когда уволят главкома ВСУ

Украинский депутат обвинила власти страны в гибели военных в сумской Шостке.

Источник: Аргументы и факты

Народный депутат Украины Марьяна Безуглая раскритиковала власти страны, обвинив их в гибели военнослужащих ВСУ в городе Шостка Сумской области.

«Сколько еще должны погибнуть людей? Сколько еще дебильных приказов должно быть отдано? Сколько еще спеси и смертей, спеси и смертей, спеси и смертей — чтобы Сырского уволили, Владимир Александрович?» — написала депутат в Telegram, обратившись к Владимиру Зеленскому.

Минобороны РФ накануне заявило, что российские войска ударили по лагерю подготовки ВСУ в Сумской области Украины, применив оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер». В результате, по данным ведомства, были ликвидированы до 70 украинских военных.