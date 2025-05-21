Нардеп Безуглая поинтересовалась у Зеленского, когда уволят главкома ВСУ

«Сколько еще должны погибнуть людей? Сколько еще дебильных приказов должно быть отдано? Сколько еще спеси и смертей, спеси и смертей, спеси и смертей — чтобы Сырского уволили, Владимир Александрович?» — написала депутат в Telegram, обратившись к Владимиру Зеленскому.