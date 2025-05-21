Новый президент Румынии назвал отправку войск на Украину неуместной

«Иметь большую оперативную поддержку на территории Румынии — да. Быть частью армий, гарантирующих мир на Украине, — нет. Я думаю, это было бы не очень уместно из-за напряженности, которая и так уже существует между Румынией и Россией», — сказал он.
При этом Дан раскритиковал подход президента США Дональда Трампа к поиску мира на Украине и назвал требования российского президента Владимира Путина «нереалистичными». «Я не очень оптимистичен в отношении того, что у нас очень скоро наступит мир», — добавил он.
Кроме того, в интервью Дан заявил, что поддерживает усилия Европы по укреплению обороны, в том числе увеличение расходов в этой сфере, но в то же время хочет сохранить партнерство с Соединенными Штатами.
На выборах президента в мае Дан, который с 2020 года был мэром Бухареста, набрал более 6,1 млн голосов (53,60%). Би-би-си называет Дана «проевропейским» и «проукраинским» политиком. Во втором туре за президентский пост с Даном сражался крайне правый политик Джордже Симион.