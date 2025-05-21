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Новый президент Румынии назвал отправку войск на Украину неуместной

Избранный президент Румынии Никушор Дан назвал отправку румынских войск на Украину неуместной, но одобрил идею оперативной поддержки на территории страны. Об этом он заявил в интервью Politico.

Источник: ТАСС

«Иметь большую оперативную поддержку на территории Румынии — да. Быть частью армий, гарантирующих мир на Украине, — нет. Я думаю, это было бы не очень уместно из-за напряженности, которая и так уже существует между Румынией и Россией», — сказал он.

При этом Дан раскритиковал подход президента США Дональда Трампа к поиску мира на Украине и назвал требования российского президента Владимира Путина «нереалистичными». «Я не очень оптимистичен в отношении того, что у нас очень скоро наступит мир», — добавил он.

Кроме того, в интервью Дан заявил, что поддерживает усилия Европы по укреплению обороны, в том числе увеличение расходов в этой сфере, но в то же время хочет сохранить партнерство с Соединенными Штатами.

На выборах президента в мае Дан, который с 2020 года был мэром Бухареста, набрал более 6,1 млн голосов (53,60%). Би-би-си называет Дана «проевропейским» и «проукраинским» политиком. Во втором туре за президентский пост с Даном сражался крайне правый политик Джордже Симион.