СМИ: США выступили против включения пункта о поддержке Киева в заявление G7

После вступления в должность президента США Дональда Трампа американские представители постоянно выступают против включения в различные документы формулировки «российская агрессия» и других подобных выражений, которые лидеры западных стран используют с 2022 года для описания конфликта на Украине. Так, в феврале они требовали убрать из коммюнике G7 упоминание «агрессора», а в марте — не употреблять по отношениию к России слово «санкции» в заявлении G7 по вопросам судоходства.