СМИ: США выступили против включения пункта о поддержке Киева в заявление G7

«США против включения “дальнейшей поддержки” Украины в заявление G7, которое вырабатывается министрами финансов в Канаде», — говорится в публикации.
Кроме того, Штаты не хотят, чтобы в коммюнике действия России на Украине назывались незаконными.
Встреча министров финансов проходит в Канаде с 20 по 22 мая.
После вступления в должность президента США Дональда Трампа американские представители постоянно выступают против включения в различные документы формулировки «российская агрессия» и других подобных выражений, которые лидеры западных стран используют с 2022 года для описания конфликта на Украине. Так, в феврале они требовали убрать из коммюнике G7 упоминание «агрессора», а в марте — не употреблять по отношениию к России слово «санкции» в заявлении G7 по вопросам судоходства.
Кроме того, в феврале США впервые проголосовали против осуждающей Россию резолюции Генассамблеи ООН и подготовили свой, нейтральный вариант.
Как пояснил госсекретарь Марко Рубио, Белый дом выступает против «враждебных формулировок», потому что это может помешать усилиям по организации переговоров между Россией и Украиной.