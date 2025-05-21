Politico: США выступают против пункта о поддержке Украины в заявлении G7

США выступают против того, чтобы в заявление по итогам встречи министров финансов стран G7 включили пункт о дальнейшей поддержке Украины. Об этом сообщает американская газета Politico.
В публикации отмечается, что Вашингтон не хочет называть действия России, связанные с Украиной, «незаконными».
К слову, ранее международное информационное агентство Reuters заявило, что итоги телефонного разговора президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и главы РФ Владимира Путина, который состоялся в понедельник, нанесли удар Украине и Европе.