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Захарова: ожидание Путина в Стамбуле — «больная фантазия Зеленского»

Делегацию от РФ на российско-украинских переговорах возглавил Владимир Мединский.

Ожидание российского лидера Владимира Путина на переговоры между Москвой и Киевом в Стамбуле — больная фантазия украинского политика Владимира Зеленского, заявила в эфире радиостанции «Спутник» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Ждали якобы президента. Кто это сказал? Это же все больная фантазия самого Зеленского, это все придумки каждый раз», — отметила Захарова.

Она подчеркнула, что состав делегации от России был официально объявлен заранее, в нее вошли высокопоставленные эксперты.

Напомним, 16 мая прошли переговоры РФ и Украины в турецком Стамбуле. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский, также в нее вошли: замминистра иностранных дел Михаил Галузин, замглавы Минобороны РФ Александр Фомин и начальник ГУ генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

Ранее Захарова заявила, что власти Киева крадут у граждан русский язык, а сами на нем говорят.