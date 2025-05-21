Захарова: ожидание Путина в Стамбуле — «больная фантазия Зеленского»

Ожидание российского лидера Владимира Путина на переговоры между Москвой и Киевом в Стамбуле — больная фантазия украинского политика Владимира Зеленского, заявила в эфире радиостанции «Спутник» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Ждали якобы президента. Кто это сказал? Это же все больная фантазия самого Зеленского, это все придумки каждый раз», — отметила Захарова.
Она подчеркнула, что состав делегации от России был официально объявлен заранее, в нее вошли высокопоставленные эксперты.
Напомним, 16 мая прошли переговоры РФ и Украины в турецком Стамбуле. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский, также в нее вошли: замминистра иностранных дел Михаил Галузин, замглавы Минобороны РФ Александр Фомин и начальник ГУ генштаба ВС РФ Игорь Костюков.
Ранее Захарова заявила, что власти Киева крадут у граждан русский язык, а сами на нем говорят.