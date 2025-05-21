Путин приехал в Курск

Глава государства встретился с волонтерами в гуманитарном штабе в Курской области. Во встрече также принимали участие врио губернатора региона Александр Хинштейн и первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Это первая поездка главы государства сюда с момента полного освобождения региона от ВСУ — о завершении операции объявили 26 апреля.
До этого Путин приезжал в регион в марте, вскоре после успешной операции «Поток». Она позволила российским бойцам прорваться в тыл ВСУ в Курской области.