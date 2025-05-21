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Путин приехал в Курск

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин посетил Курскую область. Мероприятие состоялось накануне, его кадры в среду распространила пресс-служба Кремля.

Источник: Пресс-служба Президента России

Глава государства встретился с волонтерами в гуманитарном штабе в Курской области. Во встрече также принимали участие врио губернатора региона Александр Хинштейн и первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Это первая поездка главы государства сюда с момента полного освобождения региона от ВСУ — о завершении операции объявили 26 апреля.

До этого Путин приезжал в регион в марте, вскоре после успешной операции «Поток». Она позволила российским бойцам прорваться в тыл ВСУ в Курской области.