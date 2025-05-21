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Владимир Путин посетил Курскую область

Глава РФ посетил Курскую область впервые с момента полного освобождения ВС России земли от киевских боевиков.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин посетил Курскую область. Об этом в среду, 21 мая, сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин в Telegram-канале.

«Добрый день. Давно хотел заехать, поговорить о вашей работе, поблагодарить вас, узнать поподробнее, как она (работа по восстановлению) организована, и задать естественный в таких случаях вопрос. Что нужно сделать дополнительно, чтоб вам помочь, вас поддержать», — заявил российский лидер во время встречи с представителями области.

Отметим, что глава РФ посетил Курскую область впервые с момента полного освобождения Вооруженными силами (ВС) России земли от киевских боевиков, которые незаконно вторглись на территорию нашей страны в августе 2024 года.