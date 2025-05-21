Владимир Путин посетил Курскую область

«Добрый день. Давно хотел заехать, поговорить о вашей работе, поблагодарить вас, узнать поподробнее, как она (работа по восстановлению) организована, и задать естественный в таких случаях вопрос. Что нужно сделать дополнительно, чтоб вам помочь, вас поддержать», — заявил российский лидер во время встречи с представителями области.