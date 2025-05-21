Чиновники Трампа «незаконно депортировали» мигрантов в беднейшую страну Африки

По словам защитников, им стало известно, что почти дюжина мигрантов, содержащихся в следственном изоляторе в Техасе, были доставлены самолетом в Южный Судан во вторник утром. Мерфи сказал юристу Министерства юстиции США во время наспех организованного виртуального слушания, что потенциальное нарушение может представлять собой уголовное неуважение к суду, и он подумывал о том, чтобы приказать самолету, перевозящему мигрантов в африканскую страну, развернуться.