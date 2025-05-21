Чиновники Трампа «незаконно депортировали» мигрантов в беднейшую страну Африки

Чиновники Трампа «незаконно депортировали» вьетнамских и бирманских мигрантов в Южный Судан, утверждают американские защитники прав иммигрантов и утверждают, что Белый дом нарушил постановление суда, и просят судью распорядиться о возвращении в США десятка человек.
Защитники прав иммигрантов обвинили администрацию Трампа в депортации около десятка мигрантов из таких стран, как Мьянма и Вьетнам, в Южный Судан в нарушение судебного постановления и попросили судью распорядиться об их возвращении.
Как пишет The Guardian, адвокаты мигрантов подали запрос в суд во вторник, направив его окружному судье Брайану Мерфи, который запретил администрации Трампа быстро депортировать мигрантов в другие страны, не выслушав предварительно их опасения по поводу того, что они могут подвергнуться пыткам или преследованиям в случае отправки туда.
По словам защитников, им стало известно, что почти дюжина мигрантов, содержащихся в следственном изоляторе в Техасе, были доставлены самолетом в Южный Судан во вторник утром. Мерфи сказал юристу Министерства юстиции США во время наспех организованного виртуального слушания, что потенциальное нарушение может представлять собой уголовное неуважение к суду, и он подумывал о том, чтобы приказать самолету, перевозящему мигрантов в африканскую страну, развернуться.
Среди этих мигрантов был гражданин Мьянмы, обозначенный в судебных документах инициалами НМ, адвокат которого в понедельник получил электронное письмо от сотрудника иммиграционной и таможенной службы США, в котором сообщалось о намерении депортировать его клиента в Южный Судан.
Согласно судебным документам, НМ, который «ограниченно владеет английским языком», отказался подписать уведомление о высылке, которое было предоставлено ему только на английском языке, в нарушение предыдущего судебного постановления. Адвокаты мигранта заявили, что узнали, что их клиент был доставлен самолетом в Южный Судан во вторник утром.
Адвокаты попросили судью вынести постановление о чрезвычайном судебном порядке, чтобы предотвратить депортацию без возможности обращения в суд.
«Возвращение неизбежно является разумным — и необходимым — в такой ситуации, как признал Верховный суд в последние недели», — написали они, ссылаясь на дело Килмара Абрего Гарсии, жителя штата Мэриленд, который был незаконно депортирован в Сальвадор.
Как напоминает The Guardian, Южный Судан, самая молодая страна в мире, получил независимость от Судана в 2011 году и с тех пор страдает от вооруженных конфликтов и нищеты. В период с 2013 по 2018 год в результате столкновений между группировками, лояльными нынешнему президенту Сальве Кииру Маярдиту и его вице-президенту Риеку Мачару, погибло около 400 000 человек.
Госдепартамент США рекомендует американским гражданам воздержаться от поездок в Южный Судан «из-за преступности, похищений людей и вооруженных конфликтов».