В СМИ заявили, что Трамп и ЕС работают по схеме «добрый и злой следователь»

Американский лидер Дональд Трамп решил переложить бремя политического давления на Россию на плечи глав стран Евросоюза. Такое мнением высказало итальянское издание Corriere della Sera.
«…Трамп рад такому разделению труда, при котором он продолжает попытки диалога с Путиным, но в то же время европейцы принимают достаточно жесткие контрмеры против России», — отметили авторы публикации.
В Corriere добавили, что телефонные переговоры главы Овального кабинета и Президента РФ, которые состоялись 19 мая, на данный момент нельзя трактовать как сигнал к завершению украинского конфликта.
Однако другие западные СМИ выступают с противоположными заявлениями. По мнению издания The New York Times, между Администрацией Дональда Трампа и ее союзниками по НАТО нарастает разрыв, который подтверждается отказом хозяина Белого дома вводить новый антироссийский санкционный пакет.
Аналогичную позицию озвучил и сенатор Алексей Пушков. Он отметил, что Дональд Трамп не верит в победу над Россией, и его двухчасовой телефонный разговор с Владимиром Путиным стал тому подтверждением.