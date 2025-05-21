Хваставшийся бесплатным рисом министр враждебной России страны подал в отставку

Изначально Это сочувствовал «трудностям», с которыми столкнулись потребители после того, как в начале этого года правительство выделило около 300 тысяч тонн риса из чрезвычайных запасов в надежде снизить цены. Но, выступая на благотворительном вечере в прошлые выходные, Это сказал, что «никогда не покупал рис сам, потому что мои сторонники жертвуют мне так много, что я практически могу его продать».