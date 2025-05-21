Хваставшийся бесплатным рисом министр враждебной России страны подал в отставку

Японский министр подал в отставку после того, как оскандалился из-за своего хвастовства, что сон не покупает рис, потому что получает его бесплатно. Высказывания Таку Это вызвали ярость у жителей, поскольку стоимость риса за год в Стране восходящего солнца почти удвоилась на фоне роста цен на продовольствие.
Министр сельского хозяйства Японии подал в отставку после того, как заявил, что он никогда не покупает рис, потому что получает его бесплатно, и это замечание вызвало негодование общественности в стране, столкнувшейся с резким ростом цен на продовольствие.
Как отмечает The Guardian, отставка Таку Это усилила давление на премьер-министра Сигеру Исибу, неспособность которого обуздать растущие цены на рис и справиться с более масштабным кризисом стоимости жизни вызвала гнев избирателей в преддверии выборов в верхнюю палату парламента в июле.
«Только что я подал заявление об отставке премьер-министру Исибе», — сказал облажавшийся министр Это журналистам в канцелярии премьер-министра.
Таку Это столкнулся с призывами подать в отставку после того, как заявил, что ему никогда не приходилось покупать рис, а вместо этого он полагался на подарки от сторонников.
Изначально Это сочувствовал «трудностям», с которыми столкнулись потребители после того, как в начале этого года правительство выделило около 300 тысяч тонн риса из чрезвычайных запасов в надежде снизить цены. Но, выступая на благотворительном вечере в прошлые выходные, Это сказал, что «никогда не покупал рис сам, потому что мои сторонники жертвуют мне так много, что я практически могу его продать».
В среду ушедшего Это сменил Синдзиро Коидзуми, бывший министр окружающей среды, который прошлой осенью безуспешно баллотировался против Исибы на пост лидера Либерально-демократической партии (ЛДП).
Комментарий Это возмутил японских потребителей, которым, согласно данным, опубликованным в апреле, приходится платить почти вдвое больше за пакет риса по сравнению с прошлым годом, подчеркивает The Guardian.
«Я спросил себя, уместно ли мне оставаться у руля [министерства сельского хозяйства] в критический момент для цен на рис, и пришел к выводу, что это не так, — добавил Это, согласно информационному агентству Kyodo. — Я еще раз приношу извинения людям за крайне неуместные комментарии в качестве министра, когда они борются с резким ростом цен на рис».
Дефицит риса в Японии объясняется несколькими факторами, в том числе плохим урожаем из-за жаркой погоды в 2023 году и паническими покупками, вызванными предупреждением о «мегатрясении» в 2024 году. Считается, что оптовики и дистрибьюторы также накапливают запасы риса в ожидании дальнейшего дефицита.
Ранее премьер Исиба извинился за высказывания своего министра Это.
Продолжающийся рисовый кризис и растущие счета домохозяйств за продукты питания и электроэнергию подорвали популярность правительства Исибы за несколько недель до того, как оно столкнется с избирателями на выборах в верхнюю палату парламента, которые могут определить его будущее на посту премьер-министра, констатирует The Guardian.
Согласно недавнему опросу Kyodo, 87% респондентов были недовольны действиями правительства в отношении цен на рис, в то время как рейтинг одобрения кабинета Исибы упал до самого низкого уровня с тех пор, как он вступил в должность в октябре прошлого года.
Средняя цена на рис, продаваемый в супермаркетах за неделю до 11 мая, достигла рекордных 4268 иен (29 долларов) за 5 кг по сравнению с 4214 иен неделей ранее и примерно вдвое превысила цену годичной давности, отмечает The Guardian.
В апреле Япония впервые за четверть века импортировала рис из Южной Кореи в попытке справиться с растущим недовольством потребителей.
Дзунья Огава, генеральный секретарь главной оппозиционной Конституционно-демократической партии, назвал комментарии Это «крайне неуместными, оторванными от реальности и невыносимыми».
Министр Это признал, что его высказывания разозлили его жену. «Она сказала мне, что покупает рис, когда заканчивается пожертвованный рис», — сказал он. «Не то чтобы наша семья жила исключительно на рисе, который нам дают в качестве подарков».