Телефонный разговор российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа после российско-украинских переговоров в Стамбуле нанес непоправимый вред Украине и Евросоюзу, пишет Reuters.
«С тех пор, как Трамп вернулся в Белый дом, союзники Украины сплотились вокруг Зеленского после этой последней дипломатической неудачи. Но исход телефонного разговора будет особенно трудно принять», — говорится в материале.
Уточняется, что киевский режим и его поддержка в виде европейских чиновников потратили месяцы, чтобы привлечь Трампа на свою сторону, но нечего не вышло.
Агентство отмечает, что европейцев шокировало отсутствие ультиматумов Москве от Вашингтона.
Напомним, в понедельник, 19 мая, Путин и Трамп провели свой третий телефонный разговор после инаугурации американского лидера. Беседа длилась более двух часов. Путин заявил, что разговор был «содержательным и откровенным». В свою очередь, Трамп сообщил, что беседа прошла «очень хорошо». Лидеры обсудили российско-украинские переговоры в Турции, а также торговые отношения РФ и США. После этой беседы стало известно, что Россия и Украина начнут работать над меморандумом о мирном договоре.
Также во время телефонного разговора Путин сообщил Трампу, что 7 мая близ Кремля и Красной площади были пресечены попытки террористических угроз.