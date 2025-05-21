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Reuters: разговор Путина и Трампа нанес непоправимый вред ЕС и Украине

Владимир Путин и Дональд Трамп созвонились 19 мая.

Источник: Аргументы и факты

Телефонный разговор российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа после российско-украинских переговоров в Стамбуле нанес непоправимый вред Украине и Евросоюзу, пишет Reuters.

«С тех пор, как Трамп вернулся в Белый дом, союзники Украины сплотились вокруг Зеленского после этой последней дипломатической неудачи. Но исход телефонного разговора будет особенно трудно принять», — говорится в материале.

Уточняется, что киевский режим и его поддержка в виде европейских чиновников потратили месяцы, чтобы привлечь Трампа на свою сторону, но нечего не вышло.

Агентство отмечает, что европейцев шокировало отсутствие ультиматумов Москве от Вашингтона.

Напомним, в понедельник, 19 мая, Путин и Трамп провели свой третий телефонный разговор после инаугурации американского лидера. Беседа длилась более двух часов. Путин заявил, что разговор был «содержательным и откровенным». В свою очередь, Трамп сообщил, что беседа прошла «очень хорошо». Лидеры обсудили российско-украинские переговоры в Турции, а также торговые отношения РФ и США. После этой беседы стало известно, что Россия и Украина начнут работать над меморандумом о мирном договоре.

Также во время телефонного разговора Путин сообщил Трампу, что 7 мая близ Кремля и Красной площади были пресечены попытки террористических угроз.