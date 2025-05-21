Reuters: разговор Путина и Трампа нанес непоправимый вред ЕС и Украине

Напомним, в понедельник, 19 мая, Путин и Трамп провели свой третий телефонный разговор после инаугурации американского лидера. Беседа длилась более двух часов. Путин заявил, что разговор был «содержательным и откровенным». В свою очередь, Трамп сообщил, что беседа прошла «очень хорошо». Лидеры обсудили российско-украинские переговоры в Турции, а также торговые отношения РФ и США. После этой беседы стало известно, что Россия и Украина начнут работать над меморандумом о мирном договоре.