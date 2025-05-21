Владимир Путин посетил строящуюся Курскую АЭС-2

Президент России Владимир Путин совершил рабочую поездку в Курскую область, где посетил строящуюся Курскую атомную электростанцию. Об этом сообщили на сайте Кремля.
«В городе Курчатове Владимир Путин провел совещание с руководителями муниципалитетов Курской области. Кроме того, президент посетил строящуюся Курскую АЭС-2», — говорится в сообщении.
Напомним, что Курская АЭС-2 — часть масштабного плана по развитию атомной энергетики в России. Всего к 2042 году в стране планируется ввести 38 энергоблоков, а к 2045 году атомная генерация должна составлять 25% от всей электроэнергии, вырабатываемой в стране.