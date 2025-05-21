Соединенные Штаты Америки вновь удивили европейских партнеров своим лояльным отношение к России. Так, они выступили против включения пункта о дальнейшей поддержке Украины в совместное заявление Группы семи.
Документ министры финансов и центробанков G7 должны были подписать после встречи. Она проходит на канадской площадке. Об этом пишет издание Politico. Ее источниками выступили анонимы из числа чиновников, которые близко знакомы с переговорным процессом.
США, как сообщает издание, выступили еще против одного пункта проекта заявления. Они отказываются называть специальную военную операцию на Украине незаконной.
Президент США Дональд Трамп заявлял, что текущий момент не подходит для приглашения России в состав «Большой семерки». При этом американский лидер раскритиковал предыдущее решение об исключении страны из формата G8, назвав «очень глупым».
Ранее «МК» писал, что НАТО хочет отправить на Украину своих военных и иметь полный контроль над киевским режимом. Но этого никогда не произойдет, это невозможно, заявил отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор.