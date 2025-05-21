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Молдова подписала соглашение, которое поможет кибербезопасности страны

КИШИНЕВ, 21 мая — Sputnik. Молдова заключила с европейскими структурами важное для кибербезопасности страны соглашение, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и цифровизации. Документ был подписан в Брюсселе главой ведомства вице-премьером Дойной Нистор и генеральным директором по сетям связи, контенту и технологиям Европейской комиссии Роберто Виолой.

Источник: Sputnik.md

Как сообщили в министерстве, соглашение предоставит Молдове доступ к новому компоненту программы «Цифровая Европа» — «Европейскому резерву кибербезопасности» (EU Cybersecurity Reserve) — механизму быстрого реагирования в случае крупных кибератак.

Заключенная договоренность включает в себя также работу специализированных групп, которые предоставят не только техническую экспертизу, но и ресурсы, необходимые при кризисных ситуациях, — оборудование и лицензии. Благодаря этому Молдова укрепит свою способность быстро и эффективно реагировать на киберугрозы, подчеркнули в Минэкономразвития.

Подписание этого соглашения — важный шаг на пути нашей интеграции в европейскую цифровую инфраструктуру и укрепляет нашу приверженность защите институтов, граждан и демократии.

заявила Нистор

В Брюсселе министр также обсудила присоединение Молдовы к зоне роуминга Roam like at Home к январю 2026 года, благодаря чему жители республики смогут общаться в ЕС по национальным тарифам.