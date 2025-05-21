Молдова подписала соглашение, которое поможет кибербезопасности страны

Заключенная договоренность включает в себя также работу специализированных групп, которые предоставят не только техническую экспертизу, но и ресурсы, необходимые при кризисных ситуациях, — оборудование и лицензии. Благодаря этому Молдова укрепит свою способность быстро и эффективно реагировать на киберугрозы, подчеркнули в Минэкономразвития.