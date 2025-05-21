Молдова подписала соглашение, которое поможет кибербезопасности страны

Как сообщили в министерстве, соглашение предоставит Молдове доступ к новому компоненту программы «Цифровая Европа» — «Европейскому резерву кибербезопасности» (EU Cybersecurity Reserve) — механизму быстрого реагирования в случае крупных кибератак.
Заключенная договоренность включает в себя также работу специализированных групп, которые предоставят не только техническую экспертизу, но и ресурсы, необходимые при кризисных ситуациях, — оборудование и лицензии. Благодаря этому Молдова укрепит свою способность быстро и эффективно реагировать на киберугрозы, подчеркнули в Минэкономразвития.
Подписание этого соглашения — важный шаг на пути нашей интеграции в европейскую цифровую инфраструктуру и укрепляет нашу приверженность защите институтов, граждан и демократии.
В Брюсселе министр также обсудила присоединение Молдовы к зоне роуминга Roam like at Home к январю 2026 года, благодаря чему жители республики смогут общаться в ЕС по национальным тарифам.