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Путин посетил Курскую область впервые с момента ее освобождения

Президент России Владимир Путин совершил рабочую поездку в Курскую область. Этот визит стал первым после полного освобождения региона. Соответствующая информация появилась на сайте Кремля.

Владимир Путин пообщался с жителями Курской области и волонтерами.

Президент России Владимир Путин совершил рабочую поездку в Курскую область. Этот визит стал первым после полного освобождения региона. Соответствующая информация появилась на сайте Кремля.

«В ходе рабочей поездки Президент встретился с представителями добровольческих организаций» — говорится в сообщении Кремля. Владимир Путин пообщался с жителями Курской области и волонтерами. Вместе с российским лидером во встрече принимали участие первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко и врио губернатора региона Александр Хинштейн.

В городе Курчатов глава государства провел совещание с руководителями муниципалитетов Курской области. Одним из ключевых пунктов программы стала инспекция строящейся Курской атомной электростанции-2.