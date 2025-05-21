Путин посетил Курскую область впервые с момента ее освобождения

«В ходе рабочей поездки Президент встретился с представителями добровольческих организаций» — говорится в сообщении Кремля. Владимир Путин пообщался с жителями Курской области и волонтерами. Вместе с российским лидером во встрече принимали участие первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко и врио губернатора региона Александр Хинштейн.