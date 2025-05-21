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Депутат Заксобрания поспорил с омбудсменом из-за центра для мигрантов

В ходе Заксобрания Вячеслав Вегнер предложил депортировать мигрантов-нелегалов.

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер предложил депортировать мигрантов-нелегалов вместо того, чтобы делать ремонт в Центре их временного содержания, расположенного на проезде Горнистов, 15/4 в Екатеринбурге.

Такое заявление парламентарий сделал после выступления уполномоченного по правам человека в регионе Татьяны Мерзляковой. Омбудсмен представила депутатам областного парламента свой доклад, посвящённый итогам работы за 2024 год. В нем, в частности, говорилось о необходимости ремонта в центре временного содержания мигрантов.

— Хотелось бы понять, чем вы обосновываете приоритетность этого вопроса перед другими задачами, которые стоят перед МВД и перед ГУФСИНом. У нас сейчас есть и ветхое и аварийное жилье. Может быть, не тратить деньги на эти задачи? Может быть, [уместна] самодепортация этих людей, — заявил Вячеслав Вегнер.

Однако Татьяна Мерзлякова не разделила эту точку зрения.

— Я все-таки считаю, что последний наш оплот — Российской Федерации — отправление за рубеж выдворенцев и депортантов. Я считаю, что когда мы их отправляем, они не должны иметь представление о России, что у нас здесь к ним относились недоброжелательно. Все-таки это геополитические интересы России, — отметила омбудсмен.

Напомним, что 20 мая на заседании Законодательного собрания перед депутатами также выступил врио губернатора Денис Паслер.