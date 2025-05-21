Депутат Заксобрания поспорил с омбудсменом из-за центра для мигрантов

— Хотелось бы понять, чем вы обосновываете приоритетность этого вопроса перед другими задачами, которые стоят перед МВД и перед ГУФСИНом. У нас сейчас есть и ветхое и аварийное жилье. Может быть, не тратить деньги на эти задачи? Может быть, [уместна] самодепортация этих людей, — заявил Вячеслав Вегнер.