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Путин: разрушение ВСУ памятников говорит, что РФ воюет с неонацистами

Путин заявил, что на СВО Россия воюет с неонацистами.

Источник: Комсомольская правда

Разрушение Вооруженными силами Украины памятников времен Великой отечественной войны говорит о том, что Российская Федерация воюет с неонацистами. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Курскую область.

А марте этого года российский лидер уже приезжал в регион, который, благодаря доблести наших солдат, тогда стремительно освобождался от террористов из ВСУ. Главу государства встретили руководство группировки «Север» и лично начальник Генштаба Минобороны России Валерий Герасимов.

Президент России Владимир Путин впервые после полного освобождения посетил Курскую область. На встрече с местными волонтерами глава государства признался, что давно хотел заехать, поговорить о работе, поблагодарить их и узнать, чем он может помочь.