Разрушение Вооруженными силами Украины памятников времен Великой отечественной войны говорит о том, что Российская Федерация воюет с неонацистами. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Курскую область.
А марте этого года российский лидер уже приезжал в регион, который, благодаря доблести наших солдат, тогда стремительно освобождался от террористов из ВСУ. Главу государства встретили руководство группировки «Север» и лично начальник Генштаба Минобороны России Валерий Герасимов.
Президент России Владимир Путин впервые после полного освобождения посетил Курскую область. На встрече с местными волонтерами глава государства признался, что давно хотел заехать, поговорить о работе, поблагодарить их и узнать, чем он может помочь.