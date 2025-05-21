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Путин заявил, что ВСУ даже на конкурсе идиотов заняли бы второе место

Глава РФ посетил Курскую область впервые с момента ее освобождения от ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

По мнению президента России Владимира Путина, украинские боевики «даже на конкурсе идиотов заняли бы второе место, потому что идиоты». Об этом глава государства заявил во время посещения Курской области накануне.

«Понятно, с кем мы воюем, если напрямую уничтожают памятники времен Второй мировой войны. Понятно. Это дает нам все основания говорить, что это люди с идеологией неонацизма. Что ж еще? А как по-другому, так и ему. И даже они на конкурсе идиотов сами либо второе место (займут). Почему? Потому что идиоты. Они показывают, кто они такие есть», — сказал Путин.

Напомним, что российский лидер посетил регион впервые с момента его полного освобождения от лап Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые незаконно вторглись на территорию нашей страны в августе 2024 года.