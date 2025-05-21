По мнению президента России Владимира Путина, украинские боевики «даже на конкурсе идиотов заняли бы второе место, потому что идиоты». Об этом глава государства заявил во время посещения Курской области накануне.
«Понятно, с кем мы воюем, если напрямую уничтожают памятники времен Второй мировой войны. Понятно. Это дает нам все основания говорить, что это люди с идеологией неонацизма. Что ж еще? А как по-другому, так и ему. И даже они на конкурсе идиотов сами либо второе место (займут). Почему? Потому что идиоты. Они показывают, кто они такие есть», — сказал Путин.
Напомним, что российский лидер посетил регион впервые с момента его полного освобождения от лап Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые незаконно вторглись на территорию нашей страны в августе 2024 года.