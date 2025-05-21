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Путин назвал солдат ВСУ неонацистами-вандалами за уничтожение памятников ВОВ

Солдаты ВСУ проявили чудовищную неонацистскую сущность, уничтожая памятники времён Великой Отечественной войны на занятых ими территориях Курской области. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с волонтёрами во время первого визита в освобождённый регион.

Путин с волонтёрами в гуманитарном штабе в Курской области. Видео © Life.ru.

«Понятно, с кем мы воюем, если напрямую уничтожают памятники времён Второй мировой войны. Это даёт нам все основания говорить, что это люди с идеологией неонацизма», — сказал глава государства во время общения с волонтёрами в гуманитарном штабе.

Напомним, 26 апреля подразделения ВСУ были полностью выдавлены с территории Курской области. Об этом Владимиру Путину доложил начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов. Позже после торжественных мероприятий в честь юбилея Победы президент России рассказал журналистам, что ВСУ предприняли несколько попыток прорыва в Курскую область в дни перемирия, но провалились. Противник, по его словам, понёс большие потери.