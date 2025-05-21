Путин назвал солдат ВСУ неонацистами-вандалами за уничтожение памятников ВОВ

Путин с волонтёрами в гуманитарном штабе в Курской области. Видео © Life.ru.
«Понятно, с кем мы воюем, если напрямую уничтожают памятники времён Второй мировой войны. Это даёт нам все основания говорить, что это люди с идеологией неонацизма», — сказал глава государства во время общения с волонтёрами в гуманитарном штабе.
Напомним, 26 апреля подразделения ВСУ были полностью выдавлены с территории Курской области. Об этом Владимиру Путину доложил начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов. Позже после торжественных мероприятий в честь юбилея Победы президент России рассказал журналистам, что ВСУ предприняли несколько попыток прорыва в Курскую область в дни перемирия, но провалились. Противник, по его словам, понёс большие потери.