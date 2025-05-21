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Путин лично ознакомился с ходом строительства Курской АЭС-2

Президент России Владимир Путин 20 мая совершил рабочую поездку в Курскую область, сосредоточив внимание на ключевых аспектах развития региона. Центральным событием визита стало посещение строящейся Курской АЭС-2 в городе Курчатове, где глава государства лично ознакомился с ходом возведения стратегически важного энергоблока. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Источник: Life.ru

Помимо инспекции атомного объекта, российский лидер провел несколько встреч. Он пообщался с представителями добровольческих организаций, высоко оценив их вклад в общественную жизнь.

В рамках рабочего тура состоялись также переговоры с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном. Кроме того, в Курчатове Путин провёл совещание с руководителями муниципальных образований региона, обсудив актуальные вопросы местного развития.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин приехал в Курскую область впервые после её освобождения от украинских боевиков. При этом 20 мая глава государства встретился с волонтёрами и жителями региона в гуманитарном штабе.