Путин лично ознакомился с ходом строительства Курской АЭС-2

Помимо инспекции атомного объекта, российский лидер провел несколько встреч. Он пообщался с представителями добровольческих организаций, высоко оценив их вклад в общественную жизнь.
В рамках рабочего тура состоялись также переговоры с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном. Кроме того, в Курчатове Путин провёл совещание с руководителями муниципальных образований региона, обсудив актуальные вопросы местного развития.
Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин приехал в Курскую область впервые после её освобождения от украинских боевиков. При этом 20 мая глава государства встретился с волонтёрами и жителями региона в гуманитарном штабе.