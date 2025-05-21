Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин провел встречу с врио губернатора Курской области Хинштейном

Президент России Владимир Путин совершил рабочую поездку в Курскую область. В ходе поездки состоялась встреча главы государства с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном. Соответствующая информация появилась на сайте Кремля.

Состоялась встреча с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном.

Президент России Владимир Путин совершил рабочую поездку в Курскую область. В ходе поездки состоялась встреча главы государства с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном. Соответствующая информация появилась на сайте Кремля.

«Состоялась также встреча главы государства с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном», — говорится в сообщении Кремля. В городе Курчатов Президент провел совещание с руководителями муниципалитетов Курской области.

В рамках рабочей поездки Владимир Путин посетил площадку строящейся Курской атомной электростанции-2. Президент также провел встречу с представителями добровольческих организаций региона.