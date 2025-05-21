Путин провел встречу с врио губернатора Курской области Хинштейном

Состоялась встреча с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном.
Президент России Владимир Путин совершил рабочую поездку в Курскую область. В ходе поездки состоялась встреча главы государства с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном. Соответствующая информация появилась на сайте Кремля.
«Состоялась также встреча главы государства с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном», — говорится в сообщении Кремля. В городе Курчатов Президент провел совещание с руководителями муниципалитетов Курской области.
В рамках рабочей поездки Владимир Путин посетил площадку строящейся Курской атомной электростанции-2. Президент также провел встречу с представителями добровольческих организаций региона.