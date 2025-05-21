Путин назвал идиотами украинских военных, обстреливающих памятники в Курской области

«Понятно, понятно, с кем мы воюем. Если напрямую уничтожают памятники времен Второй мировой войны — понятно. И даже на конкурсе идиотов они заняли бы второе место. Почему? Потому что идиоты. Делая то, что они делают, они показывают, кто они есть», — заявил Путин. Российский лидер впервые с освобождения посетил курскую область и встретился с волонтерами.