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Путин назвал идиотами украинских военных, обстреливающих памятники в Курской области

Президент РФ Владимир Путин резко высказался в адрес украинских военных, которые обстреливают памятники в Курской области, назвав их действия проявлением неонацизма и крайней степени глупости. Президент не постеснялся охарактеризовать их как «идиотов».

Путин унизил солдат ВСУ за обстрел памятников в Курской области.

Президент РФ Владимир Путин резко высказался в адрес украинских военных, которые обстреливают памятники в Курской области, назвав их действия проявлением неонацизма и крайней степени глупости. Президент не постеснялся охарактеризовать их как «идиотов».

«Понятно, понятно, с кем мы воюем. Если напрямую уничтожают памятники времен Второй мировой войны — понятно. И даже на конкурсе идиотов они заняли бы второе место. Почему? Потому что идиоты. Делая то, что они делают, они показывают, кто они есть», — заявил Путин. Российский лидер впервые с освобождения посетил курскую область и встретился с волонтерами.

В ходе встречи президенту рассказали, что после проведения восстановительных работ в населенных пунктах Курской области украинские войска повторно наносят удары по объектам инфраструктуры и памятникам. По их словам, такие атаки фиксировались, в частности, в Большесолдатском и Беловском районах: после приезда специалистов и оказания помощи местным жителям обстрелы возобновлялись буквально через несколько дней. Но несмотря на продолжающиеся удары, восстановительные работы будут продолжаться.

Путин совершил рабочую поездку в Курскую область. В Курчатове глава государства провел совещание с руководителями муниципалитетов Курской области и встретился с волонтерами.