Президент России Владимир Путин посетил Курскую область, впервые побывав в регионе после полного освобождения территории от украинских вооруженных формирований, которые в августе 2024 года незаконно вторглись на российскую землю. Глава государства отметил, что киевский режим всё ещё предпринимает попытки двигаться к границам РФ.