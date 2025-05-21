Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин заявил, что ВСУ всё ещё пытаются двигаться в сторону границы России

Путину рассказали, что российским войскам удалось уничтожить до ста боевиков вблизи границы РФ.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин посетил Курскую область, впервые побывав в регионе после полного освобождения территории от украинских вооруженных формирований, которые в августе 2024 года незаконно вторглись на российскую землю. Глава государства отметил, что киевский режим всё ещё предпринимает попытки двигаться к границам РФ.

«Пытаются двигаться в сторону границы», — уточнил глава государства.

В ходе рабочей поездки глава государства осмотрел строительство Курской АЭС-2 в городе Курчатове. Также президент провел встречу с главами муниципалитетов области, где обсудил актуальные вопросы региона. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.