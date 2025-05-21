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Путин провел совещание с руководителями муниципалитетов Курской области

Глава государства также посетил строящуюся Курскую АЭС-2.

Источник: Комсомольская правда

Российский лидер Владимир Путин провел в городе Курчатове накануне совещание с руководителями муниципалитетов Курской области. Во время визита в регион президент также посетил строящуюся Курскую АЭС-2.

Глава России посетил Курскую область впервые после освобождения земли от лап Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые незаконно вторглись на территорию нашей страны в августе 2024 года.

Как KP.RU писал ранее, по мнению Владимира Путина, украинские боевики «даже на конкурсе идиотов заняли бы второе место, потому что идиоты».