Путин посетил Курск и провел встречу с волонтерами

Президент России Владимир Путин посетил Курскую область, о чем сообщила пресс-служба Кремля. Там он встретился с волонтерами.
Встреча в гуманитарном штабе состоялась накануне при участии врио губернатора региона Александра Хинштейна и первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко.
Эта поездка стала первой после полного освобождения региона от ВСУ, о котором было объявлено 26 апреля.
До этого Путин посещал Курскую область в марте.
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