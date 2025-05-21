Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин посетил Курск и провел встречу с волонтерами

Президент России Владимир Путин посетил Курскую область, о чем сообщила пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин посетил Курскую область, о чем сообщила пресс-служба Кремля. Там он встретился с волонтерами.

Встреча в гуманитарном штабе состоялась накануне при участии врио губернатора региона Александра Хинштейна и первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко.

Эта поездка стала первой после полного освобождения региона от ВСУ, о котором было объявлено 26 апреля.

До этого Путин посещал Курскую область в марте.

Читайте также: «Ущерб при строительстве оборонсооружений под Курском вырос до ₽4,1 млрд».