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Верховный Хурал назначил сенатора от Тувы

Парламент Республики Тыва (Верховный Хурал) назначил нового сенатора, им стал Шолбан Кужугет, подтвердили РБК в пресс-службе Верховного Хурала.

Источник: РБК

Заседание сессии прошло 21 мая.

Тува официально не имеет своего представителя от законодательной власти в Совете Федерации с сентября 2024 года, когда закончились полномочия сенатора Дины Оюн.

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