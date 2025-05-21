Верховный Хурал назначил сенатора от Тувы

Заседание сессии прошло 21 мая.
Тува официально не имеет своего представителя от законодательной власти в Совете Федерации с сентября 2024 года, когда закончились полномочия сенатора Дины Оюн.
Материал дополняется.
Парламент Республики Тыва (Верховный Хурал) назначил нового сенатора, им стал Шолбан Кужугет, подтвердили РБК в пресс-службе Верховного Хурала.
Заседание сессии прошло 21 мая.
Тува официально не имеет своего представителя от законодательной власти в Совете Федерации с сентября 2024 года, когда закончились полномочия сенатора Дины Оюн.
Материал дополняется.