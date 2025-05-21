Путин поддержал идею о выделении средств на ремонт жилья в Курской области

В ходе рабочей поездки в Курскую область к президенту Владимиру Путину с инициативой обратился временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн. Он предложил расширить программу поддержки жителей региона.
Хинштейн призвал распространить федеральное финансирование ремонтных работ не только на жильё, повреждённое в результате действий ВСУ, но и на аварийные дома. Он напомнил, что сегодня эта норма составляет девять тысяч рублей за квадратный метр. Президент незамедлительно поддержал это предложение:
«Так и надо сделать. Согласен и с этим предложением, потому что люди не виноваты в том, что их жильё пришло в негодность, и, безусловно, их нужно поддерживать. Согласен», — заключил Путин.
Ранее сообщалось, что правительство России выделит свыше 1,3 миллиарда рублей для компенсации расходов за аренду жилья жителям Курской области, которым пришлось покинуть свои дома из-за ударов боевиков ВСУ по региону.