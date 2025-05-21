Есть три варианта: Трамп запустил проект противоракетной обороны «Золотой купол»

Дональд Трамп объявил во вторник, что его администрация продолжит разработку так называемой системы противоракетной обороны «Золотой купол», которая, по его мнению, защитит Соединенные Штаты от возможных иностранных ударов с использованием оружия наземного и космического базирования. Генерал космических сил Майкл Гетлейн будет отвечать за систему ПРО, которая может стоить 540 миллиардов долларов в течение 20 лет.