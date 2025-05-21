Есть три варианта: Трамп запустил проект противоракетной обороны «Золотой купол»

Дональд Трамп объявил во вторник, что его администрация продолжит разработку так называемой системы противоракетной обороны «Золотой купол», которая, по его мнению, защитит Соединенные Штаты от возможных иностранных ударов с использованием оружия наземного и космического базирования. Генерал космических сил Майкл Гетлейн будет отвечать за систему ПРО, которая может стоить 540 миллиардов долларов в течение 20 лет.
Находясь в Овальном кабинете в присутствии министра обороны США Пита Хегсета, Трамп также заявил, что хотел бы, чтобы проект был запущен до того, как он покинет свой пост. Американский президент добавил, что республиканцы согласились выделить 25 миллиардов долларов на первоначальное финансирование, и Канада выразила заинтересованность в участии.
«После завершения строительства “Золотой купол” будет способен перехватывать ракеты, даже если они будут запущены с других концов света, и даже если они будут запущены из космоса, — сказал Трамп, — навсегда покончив с ракетной угрозой для родины Америки».
Как именно будет выглядеть «Золотой купол», остается неясным, отмечает The Guardian. Трамп еще не решил, какой из трех вариантов, предложенных министерством обороны, он хочет реализовать. Недавно представители Пентагона подготовили три предложения — малое, среднее и крупное — для рассмотрения Трампом.
Все эти предложения, пишет The Guardian, в целом сочетают ракетные перехватчики наземного базирования, используемые в настоящее время американскими военными, с более амбициозными и высокотехнологичными системами для создания оборонной программы космического базирования.
От того, какой вариант выберет Трамп, будут зависеть сроки и стоимость проекта. 25 миллиардов долларов, выделенных республиканцами из бюджета, предназначены только для покрытия первоначальных затрат на разработку. По данным бюджетного управления Конгресса, окончательная стоимость проекта может превысить 540 миллиардов долларов в течение следующих двух десятилетий.
Трамп заявил во вторник вечером, что он остановился на «архитектуре» проекта и предположил, что общая стоимость его ввода в эксплуатацию достигнет 175 миллиардов долларов, но не сообщил никаких подробностей. Генерал Майкл Гетлейн из Космических сил США будет курировать реализацию проекта, сказал Трамп.
Назначение Гетлейна, заместителя начальника управления космических операций, означает повышение четырехзвездочного генерала, которого в Пентагоне считают компетентным и имеющим большой опыт в области систем противоракетной обороны и закупок.
Ожидается, что проект в конечном итоге будет реализован в основном в рамках партнерства с крупными оборонными подрядчиками, включая компанию SpaceX Илона Маска, поскольку у нее есть возможности по производству ракет для вывода на орбиту полезных военных грузов и спутников, которые могут поставлять средства наблюдения и целеуказания нового поколения.
Проект также будет опираться на компании, производящие боеприпасы, которые в настоящее время используются вооруженными силами США. Базовые возможности проекта будут зависеть от существующих систем, включая системы Thaad и Aegis Ashore производства Lockheed Martin и ракеты класса «земля-воздух» Patriot производства Raytheon.
«Золотой купол» появился потому, что Трамп считает, что у США должна быть программа противоракетной обороны для отслеживания и уничтожения ракет, направленных на внутренние цели США, возможно, запущенныъ Китаем, Россией, Северной Кореей или другими стратегическими иностранными противниками, аналогично израильской программе «Железный купол», пишет The Guardian.
Вскоре после того, как он снова вступил в должность в январе, Трамп подписал указ, предписывающий Пентагону разработать предложения по «противоракетному щиту следующего поколения» с целью модернизации потенциала противоракетной обороны США, который, как он отметил, существенно не изменился за 40 лет.
Приказ был отдан в связи с тем, что министерство обороны США стало больше беспокоиться об угрозе нанесения ударов на большие расстояния стратегическими противниками. На прошлой неделе Разведывательное управление Министерства обороны опубликовало оценку, в которой говорится, что Китай располагает примерно 400 межконтинентальными баллистическими ракетами, Россия — 350, а Северная Корея — небольшим количеством.
Первоначально Белый дом назвал варианты системы противоракетной обороны космического базирования «Лунный выстрел плюс» и «Лунный выстрел Плюс плюс плюс». По словам двух бывших чиновников Пентагона, позже они были переименованы Хегсетом в варианты с серебряным, золотым и платиновым куполом, основанные на трех уровнях.