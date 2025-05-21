Путин заявил о попытке ВСУ двигаться в сторону границы России

Российский лидер впервые с освобождения посетил курскую область и встретился с волонтерами. Один из участников встречи рассказал о действиях на направлении Шостка — Глухово, а также о прикрытии района Крупец — Рыльск. По его словам, расчет получил информацию о скоплении до ста бойцов противника и применении ракетного комплекса «Искандер». На это президент Путин ответил: «Это уже не БпЛА».