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Путин заявил о попытке ВСУ двигаться в сторону границы России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают попытки продвигаться в направлении российской границы. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

Путин рассказал, что ВСУ пытаются зайти в Курскую область.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают попытки продвигаться в направлении российской границы. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

«Да. [ВСУ] пытаются двигаться в сторону границы», — отметил Путин, во время беседы с волонтерами Курской области. Информацию об этом опубликовал сайт Кремля.

Российский лидер впервые с освобождения посетил курскую область и встретился с волонтерами. Один из участников встречи рассказал о действиях на направлении Шостка — Глухово, а также о прикрытии района Крупец — Рыльск. По его словам, расчет получил информацию о скоплении до ста бойцов противника и применении ракетного комплекса «Искандер». На это президент Путин ответил: «Это уже не БпЛА».

Ранее стало известно, что российские военные предотвратили новую попытку ВСУ проникнуть в Курскую область. ВС РФ уничтожили отряд украинских военных из 12 человек.