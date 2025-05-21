Что известно о поездке Владимира Путина в Курскую область 20 мая. Главное

Что сказал
- ВСУ все еще пытаются двигаться в сторону границы России.
- Ситуация в приграничных районах Курской области остается сложной даже после освобождения территорий от противника.
- Обстреливающие памятники в Курской области ВСУ даже на конкурсе идиотов займут второе место. Потому что идиоты.
- Священнослужители практически всех традиционных конфессий России помогают на линии боевого соприкосновения. Знаю о потерях среди них на СВО.
- БПЛА сейчас одно из ключевых направлений.
- Вся Россия сейчас — одна команда.
- Главный залог успеха в бою — внутренняя мотивация человека делать то, что ждет от него Родина.
Что поручил
- Увеличить группировку разминирования в Курской области, чтобы люди как можно быстрее могли вернуться домой.
- Сохранить выплату в 65 тыс. руб. потерявшим имущество курянам до их возвращения в свои дома.
- Выделить деньги на ремонт непригодных для жилья помещений за счет бюджетных средств жителям Курской области.
- Создать музей, посвященный событиям в Курской области 2024−2025 годов.
- Создать отдельную программу восстановления храмов в Курской области.
- Создать особую экономическую зону на территории всей Курской области.
- Разобраться с тем, что возникают проблемы с погашением ипотеки страховыми компаниями за потерявших имущество курян.
- Представить к госнаградам муниципальных деятелей, внесших особый вклад в нормализацию ситуации в Курской области.