Что известно о поездке Владимира Путина в Курскую область 20 мая. Главное

Пресс-служба Кремля сообщила, что вчера вечером президент России посетил Курскую область, где встретился с врио губернатора Александром Хинштейном и волонтерами. Это первая поездка Владимира Путина в регион с момента его освобождения от ВСУ. Президент также посетил строящуюся АЭС и провел совещание с руководителями муниципалитетов в Курчатове. О чем говорил Путин — в подборке «Ъ».