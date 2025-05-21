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Что известно о поездке Владимира Путина в Курскую область 20 мая. Главное

Пресс-служба Кремля сообщила, что вчера вечером президент России посетил Курскую область, где встретился с врио губернатора Александром Хинштейном и волонтерами. Это первая поездка Владимира Путина в регион с момента его освобождения от ВСУ. Президент также посетил строящуюся АЭС и провел совещание с руководителями муниципалитетов в Курчатове. О чем говорил Путин — в подборке «Ъ».

Источник: Пресс-служба Президента России

Что сказал

  • ВСУ все еще пытаются двигаться в сторону границы России.
  • Ситуация в приграничных районах Курской области остается сложной даже после освобождения территорий от противника.
  • Обстреливающие памятники в Курской области ВСУ даже на конкурсе идиотов займут второе место. Потому что идиоты.
  • Священнослужители практически всех традиционных конфессий России помогают на линии боевого соприкосновения. Знаю о потерях среди них на СВО.
  • БПЛА сейчас одно из ключевых направлений.
  • Вся Россия сейчас — одна команда.
  • Главный залог успеха в бою — внутренняя мотивация человека делать то, что ждет от него Родина.

Что поручил

  • Увеличить группировку разминирования в Курской области, чтобы люди как можно быстрее могли вернуться домой.
  • Сохранить выплату в 65 тыс. руб. потерявшим имущество курянам до их возвращения в свои дома.
  • Выделить деньги на ремонт непригодных для жилья помещений за счет бюджетных средств жителям Курской области.
  • Создать музей, посвященный событиям в Курской области 2024−2025 годов.
  • Создать отдельную программу восстановления храмов в Курской области.
  • Создать особую экономическую зону на территории всей Курской области.
  • Разобраться с тем, что возникают проблемы с погашением ипотеки страховыми компаниями за потерявших имущество курян.
  • Представить к госнаградам муниципальных деятелей, внесших особый вклад в нормализацию ситуации в Курской области.