В Российской Федерации неоднократно говорили о том, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал ограничительных мер, направленных в отношении России. В самих странах Запада не раз звучала точка зрения, что рестрикции против РФ не дают какого-либо эффекта.