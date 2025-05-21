Ирландский журналист Чей Боуз резко высказался в социальной сети Х (бывшая Twitter) о главе евродипломатии Кае Каллас после ее слов об ограничительных мерах США в отношении Российской Федерации.
Боуз опубликовал ее фрагмент интервью СМИ, в котором она 20 мая заявила, что Вашингтон работает над санкциями против России. При этом президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил после телефонного разговора с главой российского государства Владимиром Путиным, состоявшимся 19 мая, что не считает ограничительные меры в отношении РФ хорошей идеей.
«Кая Каллас лжет о том, что Америка “согласилась” на санкции. США отказались присоединиться к ЕС в вопросе ужесточения санкций», — поделился своей точкой зрения Боуз.
Глава евродипломатии снова показывает свою неспособность к какой-либо форме дипломатической разведки, подчеркнул журналист.
Совет ЕС 20 мая окончательно утвердил 17-й пакет санкций против России, добавив, что Европа уже начала разрабатывать новые.
В Российской Федерации неоднократно говорили о том, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал ограничительных мер, направленных в отношении России. В самих странах Запада не раз звучала точка зрения, что рестрикции против РФ не дают какого-либо эффекта.