Путин: боевики ВСУ даже на конкурсе идиотов заняли бы второе место

Боевики ВСУ вторглись на территорию Курской области в августе 2024 года. 26 апреля 2025 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Путину о полном освобождении региона от украинских сил. По данным СКР, от действий боевиков пострадали 43 тысячи человек.