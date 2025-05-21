Путин: боевики ВСУ даже на конкурсе идиотов заняли бы второе место

Украинские боевики, уничтожающие памятники времен Второй мировой войны, демонстрируют крайний идиотизм, заявил президент России Владимир Путин на встрече с волонтерами в Курской области.
«Это люди с идеологией неонацизма», — подчеркнул глава государства, добавив, что «даже на конкурсе идиотов они заняли бы второе место, потому что идиоты».
По словам Путина, действия боевиков ВСУ показывают, какие они есть.
Президент России впервые посетил Курскую область после ее освобождения от ВСУ.
На встрече с волонтерами он также заявил, что ВСУ все еще пытаются двигаться в сторону границы РФ.
Боевики ВСУ вторглись на территорию Курской области в августе 2024 года. 26 апреля 2025 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Путину о полном освобождении региона от украинских сил. По данным СКР, от действий боевиков пострадали 43 тысячи человек.