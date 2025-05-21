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Путин поручил сохранить выплату в ₽65 тыс. для жителей Курской области

Российский лидер посетил Курскую область впервые после ее освобождения от ВСУ.

Российский лидер Владимир Путин во время своего визита в Курскую область поручил сохранить выплату для жителей региона в размере 65 тыс. рублей, сообщила пресс-служба Кремля.

«Согласен. Так нужно сделать до тех пор, пока люди не смогут вернуться в свои дома», — ответил президент на предложение врио губернатора Курской области Александра Хинштейна.

Напомним, Путин посетил регион впервые после вытеснения с его территории Вооруженных сил Украины (ВСУ), об освобождении области стало известно 26 апреля 2025 года. Глава РФ провел встречу с Хинштейном, волонтерами, посетил Курскую АЭС-2 и провел совещание с руководителями муниципалитетов.