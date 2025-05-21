Путин: священнослужители всех традиционных конфессий России помогают на ЛБС

«И она, эта помощь, в высшей степени востребована, потому что самый главный залог любого успеха, особенно в трудные времена и в условиях ведения боевых действий, — это внутренняя собранность человека и готовность на такие действия, которых Родина от него ждёт», — отметил Путин.