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Путин: священнослужители всех традиционных конфессий России помогают на ЛБС

Путин высказался о роли священнослужителей на СВО.

Источник: Комсомольская правда

Священнослужители практически всех традиционных конфессий в России помогают на линии боевого соприкосновения, их роль и значение в тяжелые времена трудно переоценить. Об этом во время беседы с добровольцами из Курской области заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства отметил, что священники сегодня — тоже на боевом посту. Они помогают воинам на передовой, оказывают помощь в тылу.

«И она, эта помощь, в высшей степени востребована, потому что самый главный залог любого успеха, особенно в трудные времена и в условиях ведения боевых действий, — это внутренняя собранность человека и готовность на такие действия, которых Родина от него ждёт», — отметил Путин.

Во всех этих случаях первостепенное значение играет мотивация, добавил глава государства. Роль, значение духовных наставников трудно переоценить.

21 мая Владимир Путин посетил Курскую область впервые с момента полного освобождения. Сайт KP.RU рассказывает о поездке.