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Путин: защитники Курчатова не дрогнули во время вторжения ВСУ

Президент России Владимир Путин высоко оценил действия защитников города Курчатова в Курской области во время вторжения Вооруженных сил Украины. В ходе встречи с добровольцами и волонтерами региона он также отметил мужество священнослужителей почти всех традиционных конфессий России.

Путин отметил храбрость священнослужителей почти всех конфессий, которые сейчас на боевом посту на СВО.

Президент России Владимир Путин высоко оценил действия защитников города Курчатова в Курской области во время вторжения Вооруженных сил Украины. В ходе встречи с добровольцами и волонтерами региона он также отметил мужество священнослужителей почти всех традиционных конфессий России.

«Вы там молодцы, никто не дрогнул, все работали», — заявил президент в ходе беседы с председателем совета «Боевое братство. Курчатовское отделение» Денисом Сычовым, который рассказал о работе по строительству фортификационных сооружений. Слова президента передает пресс-служба Кремля.

Также российский лидер отметил вклад священнослужителей различных традиционных конфессий, которые находятся на боевом посту в зоне проведения спецоперации. По словам Путина, представители всех конфессий оказывают поддержку людям как в тылу, так и непосредственно в районах боевых действий. «Хочу отметить, что священнослужители практически всех наших традиционных конфессий, в прямом смысле этого слова, на боевом посту. Оказывают помощь людям в тылу, в боевых действиях», — заявил российский лидер.

Путин посетил Курскую область 20 мая. В Курчатове глава государства провел совещание с руководителями муниципалитетов региона, а в Курске встретился с волонтерами и добровольцами, где обсудил их деятельность.