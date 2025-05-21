Путин: защитники Курчатова не дрогнули во время вторжения ВСУ

Также российский лидер отметил вклад священнослужителей различных традиционных конфессий, которые находятся на боевом посту в зоне проведения спецоперации. По словам Путина, представители всех конфессий оказывают поддержку людям как в тылу, так и непосредственно в районах боевых действий. «Хочу отметить, что священнослужители практически всех наших традиционных конфессий, в прямом смысле этого слова, на боевом посту. Оказывают помощь людям в тылу, в боевых действиях», — заявил российский лидер.