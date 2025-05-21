Путин заявил, что Россия стала единой командой

«Мы с вами команда, и вся страна сегодня у нас одна команда. И в этом безусловный успех всех наших начинаний. Это необходимое условие для достижения всех наших целей. Уверен, так оно и будет, особенно когда на вас смотрю, вас слушаю. Сильные, заряженные люди! Позитивно, главное, заряженные», — сказал Путин на встрече с курскими волонтерами.