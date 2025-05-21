Путин заявил, что Россия стала единой командой

Президент России Владимир Путин заявил, что наша страна стала единой командой и именно в этом залог достижения всех ее поставленных целей.
«Мы с вами команда, и вся страна сегодня у нас одна команда. И в этом безусловный успех всех наших начинаний. Это необходимое условие для достижения всех наших целей. Уверен, так оно и будет, особенно когда на вас смотрю, вас слушаю. Сильные, заряженные люди! Позитивно, главное, заряженные», — сказал Путин на встрече с курскими волонтерами.
Накануне глава государства посетил Курскую область, впервые с момента ее полного освобождения от лап Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он провел совещание с руководителями муниципалитетов региона, а также посетил строящуюся Курскую АЭС-2.
Как KP.RU писал ранее, по мнению Владимира Путина, украинские боевики «даже на конкурсе идиотов заняли бы второе место, потому что идиоты». Глава РФ также отметил тот факт, что разрушение ВСУ памятников времен Второй мировой войны говорит, что Россия борется с неонацистами.