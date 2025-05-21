Видео встречи Владимира Путина с добровольцами в Курской области показал Кремль

Президент отметил, что давно хотел посетить регион, чтобы обсудить деятельность волонтёров и выразить им благодарность за их труд. Он также подчеркнул желание подробнее узнать об организации их работы и выяснить, какая дополнительная поддержка необходима для их деятельности.