Видео встречи Владимира Путина с добровольцами в Курской области показал Кремль

В Курской области состоялась встреча президента России Владимира Путина с представителями добровольческих организаций. Кремль опубликовал кадры этого события.
Президент отметил, что давно хотел посетить регион, чтобы обсудить деятельность волонтёров и выразить им благодарность за их труд. Он также подчеркнул желание подробнее узнать об организации их работы и выяснить, какая дополнительная поддержка необходима для их деятельности.
Накануне визита в Курчатове глава государства провёл совещание с руководителями местных муниципалитетов. Кроме того, президент осмотрел строящуюся станцию Курская АЭС-2.
Этот визит стал первым после освобождения региона от незаконного вторжения Вооружённых сил Украины в августе 2024 года.