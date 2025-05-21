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Видео встречи Владимира Путина с добровольцами в Курской области показал Кремль

Путин поблагодарил добровольцев и узнал, чем можно помочь в их деятельности.

Источник: Комсомольская правда

В Курской области состоялась встреча президента России Владимира Путина с представителями добровольческих организаций. Кремль опубликовал кадры этого события.

Президент отметил, что давно хотел посетить регион, чтобы обсудить деятельность волонтёров и выразить им благодарность за их труд. Он также подчеркнул желание подробнее узнать об организации их работы и выяснить, какая дополнительная поддержка необходима для их деятельности.

Накануне визита в Курчатове глава государства провёл совещание с руководителями местных муниципалитетов. Кроме того, президент осмотрел строящуюся станцию Курская АЭС-2.

Этот визит стал первым после освобождения региона от незаконного вторжения Вооружённых сил Украины в августе 2024 года.