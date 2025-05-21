Путину пожаловались на нехватку средств в Курской области

Президент России Владимир Путин посетил с рабочим визитом Курскую область.
В Курской области волонтерские организации сталкиваются с серьезными трудностями при закупке необходимых материалов для своей деятельности. Об этом президенту РФ Владимиру Путину сообщил один из волонтеров. Глава государства 20 мая посетил регион, где встретился с представителями добровольческих организаций и врио губернатора Александром Хинштейном.
«Конечно же, не хватает материала. Есть желание, есть люди, которые готовы помочь. Но не хватает средств», — поделился своими наблюдениями волонтер. Запись встречи опубликована на сайте Кремля. Особенно остро, по словам волонтера, ощущается увеличение стоимости расходных материалов. «Если рулон марли стоил, когда мы начинали работать, девять тысяч рублей в Иваново, то на сегодняшний день он стоит порядка 17 тысяч рублей, практически в два раза рост стоимости», — добавил он.
Президент заслушал рассказы добровольцев и волонтеров об их работе в регионе и ответил на вопросы. В ходе встречи он также заявил, что ВСУ не перестают пытаться прорваться в Курскую область.