Путину пожаловались на нехватку средств в Курской области

«Конечно же, не хватает материала. Есть желание, есть люди, которые готовы помочь. Но не хватает средств», — поделился своими наблюдениями волонтер. Запись встречи опубликована на сайте Кремля. Особенно остро, по словам волонтера, ощущается увеличение стоимости расходных материалов. «Если рулон марли стоил, когда мы начинали работать, девять тысяч рублей в Иваново, то на сегодняшний день он стоит порядка 17 тысяч рублей, практически в два раза рост стоимости», — добавил он.