Ранее блогер Джексон Хинкль также заявил, что президент США ищет выгодный для Соединенных Штатов вариант завершения конфликта. Хинкл отметил, что администрация Трампа разрабатывает стратегию, которая принесет его стране максимальные преимущества. Это подтверждается тем, что Вашингтон уже успел заключить с Киевом соглашение о минеральных ресурсах, сообщает «Ридус».