Захарова считает, что Трамп делает все на благо своей страны.
Президент США Дональд Трамп активно участвует в поисках решения украинского конфликта, руководствуясь национальными интересами своей страны. Таким мнением поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Трамп занимается урегулированием на Украине в интересах своей страны», — передает слова Захаровой РИА Новости. Это объясняет его озабоченность и заинтересованность желанием разрешить конфликт между Россией и Украиной, добавила она.
Ранее блогер Джексон Хинкль также заявил, что президент США ищет выгодный для Соединенных Штатов вариант завершения конфликта. Хинкл отметил, что администрация Трампа разрабатывает стратегию, которая принесет его стране максимальные преимущества. Это подтверждается тем, что Вашингтон уже успел заключить с Киевом соглашение о минеральных ресурсах, сообщает «Ридус».