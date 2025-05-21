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Президент России Владимир Путин посетил Курскую область: видео

Владимир Путин во время визита в Курскую область поручил сохранить выплаты в размере 65 тысяч рублей для местных жителей до тех пор, пока они не смогут вернуться в свои дома. На встрече с представителями добровольческих организаций глава государства также сделал ряд важных заявлений. Он отметил, что Вооруженные силы Украины продолжают попытки продвижения в направлении российской границы. Путин подчеркнул активное участие священнослужителей всех традиционных конфессий страны, оказывающих помощь на линии боевого соприкосновения. Особое внимание президент уделил вопросу разминирования, указав на необходимость увеличения группировки саперов в Курской области для ускорения возвращения мирных жителей в свои дома.

Владимир Путин во время визита в Курскую область поручил сохранить выплаты в размере 65 тысяч рублей для местных жителей до тех пор, пока они не смогут вернуться в свои дома. На встрече с представителями добровольческих организаций глава государства также сделал ряд важных заявлений. Он отметил, что Вооруженные силы Украины продолжают попытки продвижения в направлении российской границы. Путин подчеркнул активное участие священнослужителей всех традиционных конфессий страны, оказывающих помощь на линии боевого соприкосновения. Особое внимание президент уделил вопросу разминирования, указав на необходимость увеличения группировки саперов в Курской области для ускорения возвращения мирных жителей в свои дома.