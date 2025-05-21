Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале подвергла резкой критике позицию Великобритании в вопросах военных преступлений. Дипломат обратила внимание на парадоксальную ситуацию: в то время как Лондон активно обвиняет Россию в якобы «100 тысячах преступлений» в ходе СВО, сами британские военные совершали массовые зверства в Афганистане и Ираке, о чем свидетельствуют материалы BBC.