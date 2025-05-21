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Захарова обвинила Великобританию в двойных стандартах при рассмотрении военных преступлений

Захарова призвала к суду над британскими военными за зверства в Афганистане.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале подвергла резкой критике позицию Великобритании в вопросах военных преступлений. Дипломат обратила внимание на парадоксальную ситуацию: в то время как Лондон активно обвиняет Россию в якобы «100 тысячах преступлений» в ходе СВО, сами британские военные совершали массовые зверства в Афганистане и Ираке, о чем свидетельствуют материалы BBC.

«В их обвинениях [против России] ничего не клеится… Но им очень хочется поговорить о военных преступлениях. Хочется — поговорим», — иронично заметила Захарова, призвав ООН наконец заняться британскими военными преступлениями.

Ссылаясь на расследование британских журналистов, Захарова привела выдержки шокирующих фактов. Так, бойцы элитных подразделений SBS и SAS признавались в «варварском» поведении и «психопатических наклонностях». Военные систематически убивали безоружных, включая детей, подкладывая потом оружие к телам. Некоторые бойцы даже вели личный счет жертвам. Однако Лондон сознательно закрывал глаза на преступления, избегая ответственности.

«То, о чём рассказали журналисты, должно стать предметом разбирательств международного сообщества, включая ООН. Как минимум этим кейсом должен заинтересоваться Спецдокладчик ООН по вопросу о внесудебных казнях и СПЧ ООН», — написала дипломат.

Прежде глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что Запад хочет сохранить нестабильность в Афганистане для своих задач. Именно Запад продолжает блокировать афганские авуары и сохранять санкции против Кабула, а западные спецслужбы ищут пути оказания поддержки антиправительственным силам.