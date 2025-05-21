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Путин заявил, что знает о потерях среди священнослужителей в ходе СВО

Президент отметил роль духовных наставников во время боевых действий.

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Курскую область с сожалением сообщил, что знает о потерях среди священнослужителей на СВО.

Он отметил, что помощь священников очень востребована у российских военных. Глава государства подчеркнул, что внутренняя мотивация для бойцов во время боевых действий — на первом месте, в этой связи роль духовных наставников трудно переоценить.

Путин поблагодарил священнослужителей за их работу.

Российский лидер впервые посетил Курскую область с момента ее полного освобождения от ВСУ. Он встретился с врио главы региона Александром Хинштейном и волонтерами, провёл в городе Курчатов совещание с главами муниципалитетов, а также осмотрел строящуюся Курскую АЭС-2.