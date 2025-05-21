Хинштейн — о действиях ВСУ: «События на курской земле не имеют аналогов»

События на курской земле не имеют аналогов. Об этом, говоря о действиях Вооруженных сил Украины, заявил в беседе с президентом России Владимиром Путиным заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
В ходе рабочей поездки в Курскую область к президенту Владимиру Путину с инициативой обратился временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн. Он предложил расширить программу поддержки жителей региона.
Владимир Путин посетил Курскую область впервые с момента полного освобождения. Сайт KP.RU поделился подробностями.