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Хинштейн — о действиях ВСУ: «События на курской земле не имеют аналогов»

Хинштейн оценил действия ВСУ в Курской области.

События на курской земле не имеют аналогов. Об этом, говоря о действиях Вооруженных сил Украины, заявил в беседе с президентом России Владимиром Путиным заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

В ходе рабочей поездки в Курскую область к президенту Владимиру Путину с инициативой обратился временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн. Он предложил расширить программу поддержки жителей региона.

Владимир Путин посетил Курскую область впервые с момента полного освобождения. Сайт KP.RU поделился подробностями.