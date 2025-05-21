Путин назвал жителей России одной командой

Сплоченность граждан и командная работа являются основой для успеха России.
Президент России Владимир Путин подчеркнул важность единства страны для достижения общих целей. Такое заявление он сделал во время встречи с представителями добровольческих организаций в Курской области.
«Вот мы с вами — команда, и вся страна сегодня у нас одна команда», — сказал Путин на встрече. Ее ход опубликован на сайте Кремля. По словам главы государства, сплоченность граждан и командная работа являются основой для успеха России в реализации всех намеченных задач.
Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил с рабочим визитом Курскую область. В рамках визита глава государства провел встречу с представителями добровольческих объединений.