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Путин назвал жителей России одной командой

Президент России Владимир Путин подчеркнул важность единства страны для достижения общих целей. Такое заявление он сделал во время встречи с представителями добровольческих организаций в Курской области.

Сплоченность граждан и командная работа являются основой для успеха России.

Президент России Владимир Путин подчеркнул важность единства страны для достижения общих целей. Такое заявление он сделал во время встречи с представителями добровольческих организаций в Курской области.

«Вот мы с вами — команда, и вся страна сегодня у нас одна команда», — сказал Путин на встрече. Ее ход опубликован на сайте Кремля. По словам главы государства, сплоченность граждан и командная работа являются основой для успеха России в реализации всех намеченных задач.

Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил с рабочим визитом Курскую область. В рамках визита глава государства провел встречу с представителями добровольческих объединений.