Путин назвал жителей России одной командой

«Вот мы с вами — команда, и вся страна сегодня у нас одна команда», — сказал Путин на встрече. Ее ход опубликован на сайте Кремля. По словам главы государства, сплоченность граждан и командная работа являются основой для успеха России в реализации всех намеченных задач.