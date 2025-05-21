Никакой Украины и Финляндии в НАТО: на какие условия России должен пойти Запад для завершения конфликта

Немаловажный пункт: Запад прекращает любые поставки оружия Киеву. «Никаких РСЗО, никакой ПВО, никакой “гуманитарной” помощи в виде танков, “Джавелинов” и всего такого. Вооружённое государство с антироссийской программой — это прямая угроза на границе, и она устраняется только полным разоружением. Никто не будет терпеть невменяемого соседа с пистолетом у себя на пороге», — говорят авторы канала.