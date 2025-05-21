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Степашин: конфликт может разрешиться после встречи Путина и Трампа

Конфликт на Украине может разрешиться после личной встречи президентов, отметил бывший председатель правительства РФ.

Источник: Аргументы и факты

Сергей Степашин, который ранее занимал пост председателя правительства Российской Федерации, а ныне является главой Ассоциации юристов России, выразил мнение, что конфликт на Украине может быть урегулирован в результате личной встречи между президентами России и США.

«Я полагаю, что эта встреча станет решающей. Трамп сам об этом говорит, и мы все это понимаем», — заявил Степашин в ходе Петербургского международного юридического форума.

Ранее между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор. В ходе беседы, которая длилась более двух часов, лидеры двух стран обсудили ситуацию на Украине.

Российский президент позднее отметил, что Россия готова к сотрудничеству с Украиной в рамках подготовки меморандума о возможном мирном соглашении.