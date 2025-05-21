Путин поддержал идею создать музей, посвященный событиям в Курской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн предложил президенту России Владимиру Путину создать музей, посвященный событиям в Курской области 2024−2025 годов. Об этом стало известно в ходе визита главы государства в Курск.
Хинштейн отметил, что произошедшие в Курской области события имеют огромное историческое значение, поэтому необходимо сохранить память о героизме защитников Родины и жителей региона.
«Просил бы Вашей поддержки при создании федерального музея, посвященного событиям в Курской области 2024−2025 годов, совместно с Российским военно-историческим и Российским историческим обществом», — добавил Хинштейн.
Путин назвал это предложение хорошим и поддержал подобную инициативу.
Ранее глава государства провел совещание с руководителями местных муниципалитетов. Также Путин осмотрел строящуюся станцию Курская АЭС-2. В Курской области российский лидер побывал впервые с момента полного освобождения региона от нацистов ВСУ.