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Путин поддержал идею создать музей, посвященный событиям в Курской области

Хинштейн заявил о необходимости сохранить память о героизме защитников Курской области и местных жителей.

Источник: Комсомольская правда

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн предложил президенту России Владимиру Путину создать музей, посвященный событиям в Курской области 2024−2025 годов. Об этом стало известно в ходе визита главы государства в Курск.

Хинштейн отметил, что произошедшие в Курской области события имеют огромное историческое значение, поэтому необходимо сохранить память о героизме защитников Родины и жителей региона.

«Просил бы Вашей поддержки при создании федерального музея, посвященного событиям в Курской области 2024−2025 годов, совместно с Российским военно-историческим и Российским историческим обществом», — добавил Хинштейн.

Путин назвал это предложение хорошим и поддержал подобную инициативу.

Ранее глава государства провел совещание с руководителями местных муниципалитетов. Также Путин осмотрел строящуюся станцию Курская АЭС-2. В Курской области российский лидер побывал впервые с момента полного освобождения региона от нацистов ВСУ.