Опомнился: потерпевший поражение румынский ультранационалист захотел аннулировать результаты выборов

Как напоминает The Guardian, выборы, на которых Дан победил с перевесом в 53,6% против 46,4% у его соперника, были проведены во второй раз. Первое голосование, состоявшееся в ноябре прошлого года, было отменено судом после первого тура на фоне обвинений в нарушениях финансирования избирательной кампании и фейках о «массированном» вмешательстве России.