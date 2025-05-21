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Опомнился: потерпевший поражение румынский ультранационалист захотел аннулировать результаты выборов

Потерпевший поражение румынский ультранационалист «будет просить суд аннулировать результаты выборов».

Потерпевший поражение румынский ультранационалист «будет просить суд аннулировать результаты выборов». Джордж Симион утверждает, что повторные президентские выборы были результатом иностранного вмешательства, как и аннулирование результатов голосования в прошлом году.

Проигравший ультранационалистический кандидат Джордже Симион на повторных президентских выборах в Румынии заявил, что обратится в высший суд страны с просьбой аннулировать результаты голосования по тем же основаниям — иностранному вмешательству, — которые привели к отмене первоначального голосования в прошлом году.

Джордж Симион, который потерпел поражение во втором туре выборов в воскресенье от либерального мэра Бухареста Никушора Дана, заявил во вторник, что обратится в конституционный суд с просьбой аннулировать бюллетень «по тем же причинам, по которым были аннулированы выборы» в прошлом году.

Как напоминает The Guardian, выборы, на которых Дан победил с перевесом в 53,6% против 46,4% у его соперника, были проведены во второй раз. Первое голосование, состоявшееся в ноябре прошлого года, было отменено судом после первого тура на фоне обвинений в нарушениях финансирования избирательной кампании и фейках о «массированном» вмешательстве России.

Победитель аннулированного голосования, лидер ультраправых Кэлин Джорджеску, был не только отстранен от участия в выборах, но и находится под официальным следствием по таким обвинениям, как неправильная отчетность о расходах на предвыборную кампанию, незаконное использование цифровых технологий и пропаганда фашистских группировок. Политик же отрицает какие-либо правонарушения.

«Точно так же, как Кэлин Джорджеску был отстранен от должности, а выборы были аннулированы, мы будем оспаривать избрание Никушора Дана по тем же причинам», — заявил Симион, критикующий ЕС и восхищающийся Трампом, в заявлении для местных СМИ.

«Почему? Потому что это была покупка голосов», — объяснил Симион, который официально уступил Дану в воскресенье вечером после того, как впервые заявил о своей победе. «Потому что 18 мая голосовали мертвые души, и никакие подсчеты в мире не могут показать, что проголосовали более 11,5 миллионов румын».

Симион неоднократно заявлял о фальсификациях на выборах, напоминает The Guardian. Его запоздалое решение оспорить результаты выборов, хотя и маловероятно, что оно увенчается успехом, продлит политическую неопределенность в Румынии, в которой действует временное правительство.

Ультранационалист Симион, сторонники которого провели параллельный подсчет голосов на некоторых избирательных участках, заявил, что голоса были «подсчитаны правильно», но «международные наблюдатели» видели «иностранное вмешательство» и «манипулирование социальными сетями и алгоритмами».

Он заявил, что существуют «неопровержимые доказательства» вмешательства Франции, Молдовы и других стран в «организованные усилия по манипулированию институтами, прямому распространению информации в СМИ и навязыванию результата, который не отражает суверенную волю румынского народа».

Симион сослался на слова основателя мессенджера Telegram Павла Дурова о том, что Париж попросил его «заставить замолчать консервативные голоса» в Румынии. Франция «категорически отвергла» то, что она назвала «совершенно необоснованными обвинениями». Дуров, который также имеет французское гражданство, находится под следствием Франции.

Ультраправый кандидат объяснил, что поздравил Дана с победой на выборах, потому что «я люблю Румынию, румынский народ, и я никогда не хотел бы видеть кровопролития». Возможно, подсчет был правильным, сказал он, «но до и во время выборов имели место манипуляции».

Джордже Симион признал, что «вероятность того, что мой запрос в суд будет удовлетворен, невелика», но сказал, что «обращается ко всем добросовестным румынам с просьбой потребовать отмены этого маскарада». По его словам, он предоставит желающим образец.