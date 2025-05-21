Опомнился: потерпевший поражение румынский ультранационалист захотел аннулировать результаты выборов

Потерпевший поражение румынский ультранационалист «будет просить суд аннулировать результаты выборов». Джордж Симион утверждает, что повторные президентские выборы были результатом иностранного вмешательства, как и аннулирование результатов голосования в прошлом году.
Проигравший ультранационалистический кандидат Джордже Симион на повторных президентских выборах в Румынии заявил, что обратится в высший суд страны с просьбой аннулировать результаты голосования по тем же основаниям — иностранному вмешательству, — которые привели к отмене первоначального голосования в прошлом году.
Джордж Симион, который потерпел поражение во втором туре выборов в воскресенье от либерального мэра Бухареста Никушора Дана, заявил во вторник, что обратится в конституционный суд с просьбой аннулировать бюллетень «по тем же причинам, по которым были аннулированы выборы» в прошлом году.
Как напоминает The Guardian, выборы, на которых Дан победил с перевесом в 53,6% против 46,4% у его соперника, были проведены во второй раз. Первое голосование, состоявшееся в ноябре прошлого года, было отменено судом после первого тура на фоне обвинений в нарушениях финансирования избирательной кампании и фейках о «массированном» вмешательстве России.
Победитель аннулированного голосования, лидер ультраправых Кэлин Джорджеску, был не только отстранен от участия в выборах, но и находится под официальным следствием по таким обвинениям, как неправильная отчетность о расходах на предвыборную кампанию, незаконное использование цифровых технологий и пропаганда фашистских группировок. Политик же отрицает какие-либо правонарушения.
«Точно так же, как Кэлин Джорджеску был отстранен от должности, а выборы были аннулированы, мы будем оспаривать избрание Никушора Дана по тем же причинам», — заявил Симион, критикующий ЕС и восхищающийся Трампом, в заявлении для местных СМИ.
«Почему? Потому что это была покупка голосов», — объяснил Симион, который официально уступил Дану в воскресенье вечером после того, как впервые заявил о своей победе. «Потому что 18 мая голосовали мертвые души, и никакие подсчеты в мире не могут показать, что проголосовали более 11,5 миллионов румын».
Симион неоднократно заявлял о фальсификациях на выборах, напоминает The Guardian. Его запоздалое решение оспорить результаты выборов, хотя и маловероятно, что оно увенчается успехом, продлит политическую неопределенность в Румынии, в которой действует временное правительство.
Ультранационалист Симион, сторонники которого провели параллельный подсчет голосов на некоторых избирательных участках, заявил, что голоса были «подсчитаны правильно», но «международные наблюдатели» видели «иностранное вмешательство» и «манипулирование социальными сетями и алгоритмами».
Он заявил, что существуют «неопровержимые доказательства» вмешательства Франции, Молдовы и других стран в «организованные усилия по манипулированию институтами, прямому распространению информации в СМИ и навязыванию результата, который не отражает суверенную волю румынского народа».
Симион сослался на слова основателя мессенджера Telegram Павла Дурова о том, что Париж попросил его «заставить замолчать консервативные голоса» в Румынии. Франция «категорически отвергла» то, что она назвала «совершенно необоснованными обвинениями». Дуров, который также имеет французское гражданство, находится под следствием Франции.
Ультраправый кандидат объяснил, что поздравил Дана с победой на выборах, потому что «я люблю Румынию, румынский народ, и я никогда не хотел бы видеть кровопролития». Возможно, подсчет был правильным, сказал он, «но до и во время выборов имели место манипуляции».
Джордже Симион признал, что «вероятность того, что мой запрос в суд будет удовлетворен, невелика», но сказал, что «обращается ко всем добросовестным румынам с просьбой потребовать отмены этого маскарада». По его словам, он предоставит желающим образец.