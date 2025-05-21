На Украине назвали количество полученных из обещанных ЕС снарядов

Украина получила две трети из обещанных ЕС снарядов, заявил на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) министр иностранных дел республики Андрей Сибига.
«Государства-члены ЕС уже выделили две трети из двух миллионов артиллерийских снарядов, и мы работаем над тем, чтобы как можно скорее покрыть оставшуюся треть. Мы продолжаем работать над усилением давления на Россию», — поделился подробностями глава украинского внешнеполитического ведомства.
Сибига также поблагодарил главу евродипломатии Каю Каллас за «важную инициативу». Глава МИД Украины призвал Брюссель принимать смелые и ответственные решения для сдерживания Российской Федерации, включая введение новых ограничительных мер, которые «сокращают военный бюджет Москвы и принуждают ее к миру».
19 мая Сибига оценил требования Российской Федерации на переговорах в Стамбуле. С его точки зрения, Москва, в отличие от Киева, сосредоточена на прошлом, поэтому отвергает прекращение боевых действий.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила об увеличении объема средств, выделенных Европейским союзом на закупку вооружения для Украины. Она также призвала европейские государства нарастить военную поддержку бывшей советской республики.