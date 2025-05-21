На Украине назвали количество полученных из обещанных ЕС снарядов

«Государства-члены ЕС уже выделили две трети из двух миллионов артиллерийских снарядов, и мы работаем над тем, чтобы как можно скорее покрыть оставшуюся треть. Мы продолжаем работать над усилением давления на Россию», — поделился подробностями глава украинского внешнеполитического ведомства.